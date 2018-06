Thượng tướng Tô Lâm làm việc với Bình Thuận về đảm bảo an ninh trật tự

tin liên quan 'Một số đối tượng quá khích vẫn manh nha muốn gây rối trở lại'

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử chính phủ, sáng 13.6, thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.



Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận liên quan đến các vụ gây rối ở Bình Thuận mới đây, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định việc các đối tượng kích động, phá hoại tài sản Nhà nước, tấn công lực lượng chức năng trong những ngày vừa qua ở Bình Thuận là hết sức nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an.

Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bình Thuận trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp, các ngành đề cao cảnh giác, sẵn sàng lực lượng xử lý nghiêm các đối tượng manh động, có những hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, tránh bị lợi dụng, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trên địa bàn TP.Phan Thiết (Bình Thuận).