Thượng úy công an Hải Phòng bị thương khi cứu người nhảy cầu tự tử

Sáng nay 27.11, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 26.11, Công an phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) nhận được tin có người lên cầu Hoàng Văn Thụ (nối huyện Thủy Nguyên và quận Hồng Bàng của thành phố Hải Phòng) định nhảy cầu tự tử.

Khi đến nơi, lực lượng công an thấy một nam thanh niên đang đứng ngoài lan can cầu.

Dù các cán bộ công an đã vận động, thuyết phục nhưng nam thanh niên vẫn không từ bỏ ý định nhảy cầu tự tử.

Chính vì vậy, khi đồng đội đang nói chuyện thuyết phục, thượng úy Phạm Tùng Anh đã tiếp cận và khống chế nam thanh niên.

Tuy nhiên, người định nhảy cầu lại chống cự quyết liệt khiến thượng úy Phạm Tùng Anh bị lệch vách ngăn mũi trái, gãy xương mũi chính. Sau khi được hỗ trợ, thượng úy Phạm Tùng Anh đã đưa người định nhảy cầu vào khu vực an toàn.

Tại cơ quan công an, người định nhảy cầu cho biết tên là Vũ Hữu C. (24 tuổi, ngụ huyện Thủy Nguyên). Do bức xúc việc cá nhân, C. đã không làm chủ được mình nên có ý định nhảy cầu tự tử.