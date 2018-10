Tiền đền nhà nứt không mua nổi hộp sơn, dân chặn thi công quốc lộ 15B

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 15B có tổng chiều dài 11,3 km, đi qua 7 xã thuộc 2 huyện Thạch Hà và Can Lộc, tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Công trình có điểm đầu tại Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) và điểm cuối giao với quốc lộ 1A thuộc xã Phù Việt (huyện Thạch Hà), dự kiến đầu năm 2019 đưa vào vận hành toàn tuyến. Dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm tư vấn ủy thác quản lý dự án.