Tiền Giang: Bắt đội trưởng đội bảo vệ siêu thị trốn lệnh truy nã

Sáng 8.1, Công an TP.Mỹ Tho ( Tiền Giang ) cho biết đã bàn giao Đặng Quốc Hoàng (28 tuổi, ngụ P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM) cho Công an Q.7 để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khoảng 17 giờ ngày 7.1, Đội CSHS Công an TP.Mỹ Tho phối hợp Đội CSHS Công an Q.7, TP.HCM tiến hành bắt giữ bảo vệ Đặng Quốc Hoàng tại siêu thị Big C, P.5, TP.Mỹ Tho. Hoàng là đối tượng bị truy nã theo quyết định ngày 31.1.2018 của Cơ quan CSĐT Công an Q.7 về tội cố ý gây thương tích