Tiền Giang: Bắt giữ gã đàn ông biến thái có súng và thẻ ngành công an giả

Ngày 28.6, Công an H.Chợ Gạo ( Tiền Giang ) cho biết đơn vị vừa bàn giao H.Đ.Đ (35 tuổi, ngụ TX.Gò Công, Tiền Giang) cùng tang vật là súng và thẻ ngành công an giả cho Công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.