Tiền Giang: Bắt nóng tên lừa đảo 'xe cháy'

Tối 13.3, tại Công an H.Châu Thành ( Tiền Giang ), Đặng Văn Phước (32 tuổi, ngụ xã Ia Sao, H.La Grai, Gia Lai) đã thừa nhận hành vi lừa đảo người đi đường bằng cách thông báo cho người điều khiển xe máy phía trước là xe họ đang cháy và "tình nguyện" kiểm tra, sửa xe giúp. Trong khi kiểm tra xe, Phước mang ra cục chóp đèn tín hiệu bị cháy đã chuẩn bị sẵn để nạn nhân tin rồi ra giá 500.000 đồng thay thế cục chóp mới.

Sau khi bị công an lập biên bản bắt giữ, Phước đã khai nhận hành vi phạm tội của mình ẢNH: B.B

Với thủ đoạn này, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 13.3, Phước đã lừa chị N.T.H.S (ngụ ấp 5, xã Phú Thịnh, H.Tân Phú, Đồng Nai). Cụ thể vào thời điểm trên, chị S. đang điều khiển xe trên QL1 đến chốt đèn tín hiệu giao thông ngã tư Lương Phú (thuộc ấp Long Thạnh, xã Long An, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thì từ phía sau Phước la lớn rằng xe chị S. bị cháy. Chị S. chạy tiếp 1 đoạn nữa thì Phước vượt lên, chặn xe, kêu chị dừng lại, đưa xe vào lề để giúp thay phụ tùng. Lúc này người dân ở khu vực gần đó phát hiện và Công an xã Long An, H.Châu Thành đã nhanh chóng đến hiện trường, lập biên bản vụ việc, tạm giữ Phước cùng tang vật, bàn giao cho Công an H.Châu Thành điều tra, xác minh, làm rõ.

Qua làm việc, Phước còn thừa nhận từ đầu năm đến nay, với thủ đoạn như trên, Phước đã thực hiện 3 vụ lừa đảo tương tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Công an tỉnh Tiền Giang khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường xảy ra trên các tuyến giao thông, nhất là tuyến quốc lộ. Bọn tội phạm thường nhắm đến những phụ nữ điều khiển xe tay ga đi một mình.