Tiền Giang: Bị phóng điện, một người bỏng nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 20 ngày 9.11, trong lúc xe tải cẩu BS 51D - 265.16, trước đầu xe có ghi dòng chữ "thi công lưới điện ", cẩu thùng đựng pin năng lượng mặt trời xuống bên đường để lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái cho một hộ dân ở ấp Bình Tạo xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang thì bất ngờ xảy ra vụ phóng điện từ đường dây trung thế

Vụ tai nạn điện đã làm ông N.N.V. (51 tuổi, ngụ H.Chợ Gạo, Tiền Giang ) đang điều khiển cần cẩu bị bỏng nặng phần chân và bụng. Sự cố này đã gây ra tiếng nổ lớn và làm cho một khu vực bị mất điện. Sau tai nạn, ông V. được đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Nhận được tin báo, nhân viên Điện lực TP.Mỹ Tho đã có mặt xử lý sự cố và phối hợp với Công an xã Trung An để ghi nhận vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trong lúc thao tác, ông V. đã để cần cẩu va chạm vào đường dây trung thế gây phóng điện.