Tiền Giang: Hàng chục 'nam thanh nữ tú' thuê khách sạn phê ma túy đêm Noel

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 25.12, Công an TP.Mỹ Tho ( Tiền Giang ) phối hợp Công an P.6 bất ngờ kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Lê Thị Hồng Gấm, P.6, TP.Mỹ Tho. Tại đây, công an phát hiện hàng chục thanh niên, nam nữ từ 18 - 35 tuổi có biểu hiện phê ma túy , đang lắc lư theo tiếng nhạc ầm ầm. Qua test nhanh có 50 nam, nữ dương tính với ma túy.