Tiền Giang: Người đàn ông nhảy cầu Rạch Miễu tự tử ngày 29 Tết

Khi đi đến gần giữa cầu thuộc P.6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang , người này bất ngờ quăng xe đạp ra giữa đường, bỏ lại một đôi dép tổ ong rồi leo qua lan can cầu gieo mình xuống sông Tiền tự tử . Do vụ việc xảy ra quá nhanh nên nhiều người không kịp can ngăn.