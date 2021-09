Tiếp tục kiểm soát người ra vào TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Công điện gửi UBND TP.HCM; các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An và UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 , nêu rõ: với sự hợp tác, hỗ trợ, chi viện của các lực lượng T.Ư và các địa phương, TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An (sau đây gọi là "khu vực") đã rất nỗ lực, từng bước kiểm soát dịch bệnh và đang thực hiện các điều chỉnh cần thiết để khôi phục sản xuất, kinh doanh , dần đưa cuộc sống của nhân dân về trạng thái bình thường mới một cách an toàn, chắc chắn.