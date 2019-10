Tìm thấy xe máy của bảo vệ bị sát hại tại trụ sở bảo hiểm xã hội

Liên quan đến vụ nhân viên bảo vệ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị sát hại , chiều nay 14.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát thông báo truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân Đặng Văn Thành (45 tuổi), nhân viên bảo vệ cơ của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu.