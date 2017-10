Nữ sinh P.T.D.B (15 tuổi, ngụ H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đăng trên Facebook cá nhân với nội dung: “Tối 13.10, khi dự sinh nhật bạn ở quán cà phê Quốc Việt xong, B. trở về nhà đến đoạn vắng gần cầu số 1 (TT.Lấp Vò) đã bị 2 thanh niên đeo khẩu trang cùng đi trên 1 xe gắn máy dùng lưỡi lam rạch nhiều vết trên tay trái và chân trái rồi rồ ga bỏ chạy. B. đã dùng điện thoại chụp lại các vết thương rồi đưa lên Facebook cá nhân để kêu gọi các nữ sinh khác cảnh giác khi đi qua đoạn đường này”.

Công an đã tạm giữ, lấy lời khai của một nghi can gây ra các vụ tấn công phụ nữ, nữ sinh ở H.Lấp Vò, Đồng Tháp gây hoang mang, lo sợ cho người dân trong thời gian qua.

Thông tin trên lan truyền nhanh chóng trên Facebook, Công an TT.Lấp Vò đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, phát hiện có nhiều điểm bất hợp lý nên mời em B. lên làm rõ vụ việc. Đến lúc này B. mới khai thật là đã tự lấy lưỡi lam rạch tay trái 2 vết và chân trái hàng chục vết, rồi đưa hình ảnh lên Facebook để... câu like.



Ngày 19.10, Công an TT.Lấp Vò cho biết thông tin trên mạng xã hội vụ một nữ sinh Trường THCS Bình Thành bị 2 kẻ biến thái dùng dao lam rạch tay chân nói trên là bịa đặt. Do B. vị thành niên nên công an không xử phạt hành chính, chỉ yêu cầu xóa thông tin trên, đồng thời mời gia đình lên nhắc nhở có biện pháp giáo dục B. không nên đưa những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.