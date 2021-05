Tin tức mới nhất ngày 10.5.2021

Covid-19 lan nhanh, nhiều nơi thành điểm nóng

Bộ đội hóa học phun khử khuẩn tại xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Đâu rồi trách nhiệm của nghệ sĩ với công chúng ?

Nhiều bạn đọc kêu gọi nghệ sĩ, càng là người nổi tiếng càng phải có trách nhiệm với cộng đồng

Táo tợn trộm chó ở vùng ven Sài Gòn

Trộm chó lúc rạng sáng 22.3 tại P.Thạnh Xuân, Q.12 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mang theo súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dao…, khi bị phát hiện hay truy đuổi, các nhóm trộm chó manh động chống trả, thậm chí chủ động tấn công khiến người dân bị thương tích.

Việt Nam đối mặt đợt dịch nguy hiểm nhất từ trước tới nay

Phong tỏa và phun khử khuẩn ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ảnh: Đậu Tiến Đạt

Các số liệu thống kê đều cho thấy đợt dịch thứ 4 này là nguy hiểm nhất từ trước tới nay, với tốc độ lây lan nhanh hơn, phạm vi lây lan rộng hơn, biến chủng vi rút nguy hiểm hơn, nhiều bệnh viện tuyến cuối bị tấn công hơn.

Tin tức mới nhất báo in Thanh Niên ngày 10.5.2021 còn có: Vĩnh Phúc đình chỉ 2 công an liên quan quán bar Sunny. Công an Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ công tác 2 cán bộ của Công an TP.Phúc Yên vì buông lỏng quản lý, không phát hiện kịp thời vi phạm về sử dụng lao động của quán bar Sunny (một trong những nguồn lây dịch Covid-19 ở Vĩnh Phúc). Quán bar này có tới 25 lao động, trong khi giấy phép đăng ký là 5 người và đang bị điều tra về các vi phạm khác.