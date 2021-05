Tin tức mới nhất ngày 13.5.2021 có bài: Táo tợn trộm chó ở vùng ven Sài Gòn: Công an TP.HCM vào cuộc. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) nhìn nhận hiện đối tượng trộm chó không còn lén lút như trước mà chúng ngày càng manh động, sử dụng các phương tiện nguy hiểm... Chủ cơ sở đang giết chó tại nơi không được cho phép Ảnh: TT Tin tức mới nhất ngày 13.5.2021 có bài: Táo tợn trộm chó ở vùng ven Sài Gòn: Công an TP.HCM vào cuộc. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) nhìn nhận hiện đối tượng trộm chó không còn lén lút như trước mà chúng ngày càng manh động, sử dụng các phương tiện nguy hiểm...

Không để dịch chọc thủng các khu công nghiệp: Giám sát chặt chẽ chuyên gia nước ngoài

Nhóm 4 khách Trung Quốc 'hát karaoke chui' tại nhà hàng The King (102 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM), trong đó có 1 chuyên gia Trung Quốc được bảo lãnh nhập cảnh, vi phạm quy định giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà phòng dịch Covid-19 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Yêu cầu hủy kết quả đấu giá đất của 'đại gia' ở Thừa Thiên-Huế

Lô đất A7 không qua đấu giá đã được gia đình ông Huỳnh Cư xây dựng nhà Ảnh: Bùi Ngọc Long

TP.HCM triển khai công trình giao thông chiến lược

Cầu Thủ Thiêm 2 được dự kiến hoàn thành trong năm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

UBND TP.HCM đã phê duyệt đề án về phát triển kết cấu hạ tầng, công trình giao thông trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030.

Tiểu đoàn Phòng hóa 78 (Quân khu 5) phun khử khuẩn toàn bộ khu công nghiệp An Đồn và các khu dân cư xung quanh ẢNH: AN DY

Dự án đập dâng sông Trà Khúc: Vẫn chưa hoàn thành tái định cư cho dân

Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đang được xây dựng Ảnh: PHẠM ANH

Ban Quản lý các dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã thi công gần 2 năm nhưng đến nay, việc tái định cư cho người dân ở đây vẫn chưa hoàn thành.

Tin tức mới nhất báo in Thanh Niên ngày 13.5.2021 còn có: Cần xử lý nghiêm hành vi uy hiếp an toàn bay. Bên cạnh đề nghị xử lý nghiêm, nhiều ý kiến cũng cho rằng cơ quan chức năng cần có giải pháp triệt để ngăn chặn tình trạng chiếu đèn laser, thả diều... xung quanh sân bay, uy hiếp an toàn bay.