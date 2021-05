Ngày 13.5, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ tranh chấp yêu cầu bồi thường giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi, ngụ Bình Dương) và bị đơn là Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

Câu chuyện khó tin này đang diễn ra tại lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch, H.Chư Prông (Gia Lai).

ẢNH: BỘ CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can trong vụ án (từ trái qua): Hoàng Thị Ngọc Hưởng, Nguyễn Thị Dung Hạnh, Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh

Bộ Công an đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị liên quan...

Tin tức mới nhất ngày 14.5.2021 còn có: Khởi tố vụ án vi phạm chống dịch tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida. Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo điều 295 bộ luật Hình sự, xảy ra tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida.