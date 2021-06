Tin tức mới nhất ngày 18.6.2021

Người dân địa phương gọi cây dâu đất hoặc cây dâu da đất là cây đỏ vì trái có màu đỏ. Loại cây này mọc nhiều trên cao nguyên Vân Hòa, trở thành cây hái ra tiền cho người dân địa phương.

Bạn đọc bày tỏ sự phẫn nộ việc cho vay qua app với lãi suất 'cắt cổ' và đề nghị làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng liên quan sau khi đọc bài Cho vay bằng app, thu lãi qua ngân hàng.

Ngày 17.6, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết đã gửi công văn đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đề nghị điều tra, xử lý hành vi tấn công các nền tảng kỹ thuật của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV).