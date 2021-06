Tin tức mới nhất ngày 22.6.2021 có bài: Cổ tích giữa đời thường: Chăm lo cho những người dưng. 10 năm qua, anh Trần Thành Luân (ở P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội) đã dành rất nhiều thời gian để chăm lo cho các bệnh nhi bị ung thư máu, ở Viện Huyết học truyền máu T.Ư, vì muốn các em được vui sống mỗi ngày. Anh Trần Thành Luân (đầu tiên, bên phải) cùng các thành viên CLB Niềm tin và hy vọng tặng quà cho các bé ở Viện Huyết học truyền máu T.Ư Tin tức mới nhất ngày 22.6.2021 có bài: Cổ tích giữa đời thường: Chăm lo cho những người dưng. 10 năm qua, anh Trần Thành Luân (ở P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội) đã dành rất nhiều thời gian để chăm lo cho các bệnh nhi bị ung thư máu, ở Viện Huyết học truyền máu T.Ư, vì muốn các em được vui sống mỗi ngày.

Vụ án liên quan ông Tất Thành Cang: Khởi tố thêm cựu Chủ tịch Công ty Tân Thuận về tội tham ô

Nhiều sai phạm xảy ra tại IPC Ảnh: ĐỘC LẬP

Mở rộng điều tra vụ án liên quan ông Tất Thành Cang, CSĐT đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

Hải Phòng hoàn thành cuộc cưỡng chế 'lịch sử' trong 1 ngày

Hơn 1.000 người cùng nhiều phương tiện máy móc được huy động để thực hiện vụ cưỡng chế ẢNH: LÊ TÂN

TP.HCM đồng loạt tiêm vắc xin Covid-19

Điểm tiêm chủng cộng đồng tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng do Bệnh viện Q.11 (TP.HCM) phụ trách ẢNH: ĐỘC LẬP

Bộ Công an thông tin về hàng loạt vụ việc 'nóng'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị ẢNH: TTXVN

Chiều 21.6, Bộ Công an đã họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời thông tin về các vụ việc được quan tâm; do trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì.

Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm Chỉ thị 10

Sau 2 ngày TP.HCM áp dụng Chỉ thị 10, nhìn chung người dân chấp hành tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm, trong đó đáng chú ý nhất là chợ tự phát vốn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Phải kiên quyết mới mong dịch qua mau

Khu vực chợ 200 Xóm Chiếu, P.14, Q.4, các hộ kinh doanh đều đóng cửa Ảnh: Song Mai

Tin tức mới nhất ngày 22.6.2021 còn có: Doanh nghiệp XKLĐ có nhiều người bỏ trốn bị dừng đưa thực tập sinh sang Nhật. Doanh nghiệp xuất khẩu lao động có số lượng, tỷ lệ thực tập sinh bỏ trốn cao sẽ bị tạm dừng đưa thực tập sinh sang Nhật.