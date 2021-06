Dương (ngồi giữa) cùng những người tham gia hệ thống

Tin tức mới nhất ngày 23.6.2021 có bài: Triệt phá “sàn giao dịch ngoại hối” quy mô nghìn tỉ . Ngày 22.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Hải Phòng triệt phá một “sàn giao dịch ngoại hối” trên mạng có dấu hiệu lừa đảo.