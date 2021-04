Tin tức mới nhất ngày 24.4.2021

Tin tức mới nhất báo in Thanh Niên ngày 24.4.2021 có bài: Covid-19 mối nguy từ biên giới phía nam. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia, sáng 23.4, Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tuần tra kiểm soát biên giới giáp Campuchia thuộc xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu ẢNH: TRẦN NGỌC Tin tức mới nhất báo in Thanh Niên ngày 24.4.2021 có bài: Covid-19 mối nguy từ biên giới phía nam. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia, sáng 23.4, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam , Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 10 tỉnh, thành có đường biên giới giáp Campuchia để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Tăng cường kiểm soát người nhập cảnh về TP.HCM

Bệnh viện dã chiến đang khẩn trương xây dựng tại TP.Hà Tiên, Kiên Giang ẢNH: XUÂN LAM

Ngày 23.4, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM siết các biện pháp phòng dịch, trong đó tăng cường kiểm soát xử lý mạnh các trường hợp nhập cảnh trái phép “lọt” vào khu dân cư, nơi đông người

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói Sabeco thoái vốn khi mình đã nghỉ hưu

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (ảnh nhỏ) nói mình không tham gia quá trình thoái vốn của Sabeco vì thời điểm thoái vốn thì đã nghỉ hưu Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Ngày 23.4, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại Bộ Công thương và liên quan đến khu "đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM.

Chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia phải được đẩy mạnh, thực chất

Lực lượng công an cấp đổi căn cước công dân mới Ảnh: Ngọc Thắng

Ngày 23.4, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) giai đoạn 2013 - 2020, đã chủ trì hội nghị tổng kết đề án.

Trị tận gốc đua xe trái phép

Các "quái xế" bị Công an Tiền Giang bắt giữ sáng 11.4 Ảnh: Lê Lang

Trường Sa - Tuyến đầu tổ quốc: Vững vàng Nam Yết

Các tàu Trung Quốc, nhìn từ cầu cảng đảo Nam Yết (bên phải là hải đăng Nam Yết) Ảnh: M.T.H

Những ngày tháng 4.2021 này, vùng biển Nam Yết (H.Trường Sa, Khánh Hòa) tập trung hàng trăm tàu cá Trung Quốc neo đậu.

Tin tức mới nhất báo in Thanh Niên ngày 24.4.2021, còn có: Triệt phá đường dây đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép. Ngày 23.4, Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xác nhận đã phá gỡ một đường dây tổ chức cho gần 200 người Trung Quốc (TQ) và Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép qua lại biên giới Việt Nam - TQ do nghi phạm Giàng Mỉ (31 tuổi, trú xã Bản Lầu, H.Mường Khương, Lào Cai) cầm đầu.