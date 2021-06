Tin tức mới nhất ngày 28.6.2021

Tin tức mới nhất ngày 2021 có bài: Thủ tướng đồng ý thí điểm cách ly F0 không triệu chứng và F1 tại nhà. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Đồng Nai, Thủ tướng đồng ý cho thí điểm cách ly tại nhà đối với 'các ca F0 không có triệu chứng và F1' thay vì cách ly tập trung như hiện nay. Thủ tướng kiểm tra phòng chống dịch tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương ẢNH: M.D Tin tức mới nhất ngày 2021 có bài: Thủ tướng đồng ý thí điểm cách ly F0 không triệu chứng và F1 tại nhà. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Đồng Nai, Thủ tướng đồng ý cho thí điểm cách ly tại nhà đối với 'các ca F0 không có triệu chứng và F1' thay vì cách ly tập trung như hiện nay.

Bác sĩ thú y Dư Đình Tuấn (giữa) hướng dẫn đồng nghiệp sử dụng máy T-SEE tại trang trại bò vào năm 2019 NVCC

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, bác sĩ thú y Dư Đình Tuấn (tỉnh Đồng Nai) đã mày mò chế tạo máy phối tinh cho bò bằng phương pháp nội soi T-SEE. Thiết bị này được nhiều người chăn nuôi và đồng nghiệp của anh Tuấn ưa chuộng.

Tấm lòng của người dân Lâm Đồng gửi đến TP.HCM ẢNH: LÂM VIÊN

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự xúc động trước việc nhiều nơi trong cả nước hướng về TP.HCM với những hành động nghĩa tình, mong người dân TP.HCM sớm vượt qua đại dịch Covid-19

Việc thí điểm cách ly F1 tại nhà sẽ giúp TP.HCM giảm áp lực quá tải ở những khu cách ly tập trung, qua đó giảm nguy cơ lây nhiễm chéo ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết dự kiến hôm nay (28.6) sẽ họp bàn để có phương án triển khai cụ thể việc thí điểm cách ly F1 tại nhà.

Biên giới Tây Nam vẫn 'nóng' hàng lậu

Công an TP.Long Xuyên (An Giang) tiêu hủy số hàng nhập lậu trị giá 220 triệu đồng, được đơn vị phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2021 CÔNG AN CUNG CẤP

Bất chấp sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng và tình hình dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, “dòng chảy” của các loại hàng lậu từ Campuchia vẫn tuồn vào nội địa.

Đồng loạt triển khai lấy mẫu xét nghiệm 5 triệu người

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Trường THCS Phan Bội Châu (P.Tân Thành, Q.Tân Phú) vào chiều 27.6 ẢNH: TRẦN TIẾN

Từ hôm qua, 27.6, TP.HCM tiếp tục đồng loạt triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với 5 triệu người trên địa bàn.

Tin tức mới nhất ngày 28.6.2021 còn có: Nghệ An đóng cửa 4 chợ, Quảng Ngãi giãn cách TX.Đức Phổ. Từ ngày 27.6, 4 chợ ở TP.Vinh (Nghệ An) đã phải đóng cửa do dịch Covid-19, gồm: chợ đầu mối Vinh, chợ Cửa Bắc, chợ Quang Trung, chợ Trụ do đã có người bị nhiễm Covid-19.