Tuổi thơ nhọc nhằn: Buồn như... Suối Máu

Mồ côi cha, 14 tuổi Lý Văn Luận đã nghỉ học phụ mẹ những công việc nặng nhọc

Mới nghe cái tên thôn Suối Máu, nhiều người có cảm giác rờn rợn. Nhưng đã đến đây rồi, trong tôi chỉ gợn lên nỗi buồn mang tên trẻ thơ.

Xét xử nhóm giả danh công an, kiểm sát viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 2.6 Ảnh: Đình Trường

Ngày 2.6, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đình Vân (25 tuổi, ngụ H.Tứ Kỳ, Hải Dương) 10 năm tù, Nguyễn Mạnh Hiền (24 tuổi, ngụ H.Khoái Châu, Hưng Yên) 9 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TP.HCM cấp tập dập dịch

TP.HCM đẩy mạnh lấy mẫu xét nghiệm người bệnh để tầm soát Covid-19 Ảnh: Độc Lập

Đối mặt tình hình F0 ngoài cộng đồng đang lây lan dịch bệnh và có thể xuất hiện ổ dịch không rõ nguồn lây, TP.HCM đang cấp tập đồng loạt triển khai các biện pháp, kế hoạch... để sớm dập dịch Covid-19

Đừng để hành vi thiếu ý thức của một vài người hại cả cộng đồng

Bà N. không chấp hành đeo khẩu trang tại cửa hàng tiện lợi Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến hành vi bà N. không chấp hành đeo khẩu trang vì cho rằng ở “Việt Nam không có dịch”, sau đó bị xử phạt hành chính, nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ chính quyền xử lý nhanh, nghiêm những trường hợp như thế này.

Từ tháng 7, mỗi tháng Việt Nam sẽ có 5 triệu liều vắc xin của Nga

Chiều 2.6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với đại diện Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga về vấn đề cung ứng vắc xin phòng Covid-19.

Tin tức mới nhất ngày 3.6.2021 còn có: Nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bị kỷ luật. Ngày 2.6, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, 51/53 đại biểu đã bỏ phiếu đồng ý khiển trách đối với đại tá Vũ Văn Lâu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và kỷ luật khiển trách Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2015 - 2020).