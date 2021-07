Tin tức mới nhất ngày 3.7.2021 có bài: Tiêm vắc xin Covid-19 tại TP.HCM Ảnh: Độc Lập Tin tức mới nhất ngày 3.7.2021 có bài: Khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 . Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 sẽ được thực hiện ở 19.000 điểm tiêm trên cả nước, trong đó, nền tảng cơ bản nhất là trạm y tế xã, phường, các điểm tiêm di động, cơ sở y tế.

Chi trả tiền hỗ trợ vì gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại UBND P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội Ảnh: Gia Hân

Gói 26.000 tỉ đồng sẽ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 một lần bằng tiền mặt. Các thủ tục hành chính cũng được cắt giảm nhằm đảm bảo tính khả thi, hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng đối tượng.

Lấy mẫu xét nghiệm tại Nhà thiếu nhi Q.3, TP.HCM Ảnh: Bích Ngân

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế , nhận định dịch bệnh ở TP.HCM vẫn rất khó lường, khả năng tiếp tục tăng và lan rộng ra các tỉnh thành lân cận.

Phẫn nộ cô bảo mẫu nhét giẻ vào miệng trẻ

Lớp mầm non Sao Việt, nơi xảy ra vụ cháu bé bị nhét giẻ vào miệng Ảnh: L.T

Bạn đọc bức xúc lên án hành vi của bảo mẫu nhét giẻ vào miệng trẻ và đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm để răn đe.

Ông Tất Thành Cang bị khởi tố trong vụ án thứ 2 liên quan dự án nào?

Toàn cảnh dự án 32 ha đất ở H.Nhà Bè Ảnh: Độc Lập

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM xác định ông Tất Thành Cang bị khởi tố trong vụ án thứ 2 do sai phạm liên quan đến 2 dự án khu dân cư ở Phước Kiển (H.Nhà Bè) và dự án khu dân cư Ven Sông (Q.7).

Bắt tạm giam ông Mai Phan Lợi để điều tra hành vi trốn thuế

Ông Mai Phan Lợi Ảnh: Công an TP.Hà Nội Ngày 2.7, Công an TP.Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Mai Phan Lợi (ảnh, 50 tuổi, quê tại Thái Bình), Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng, để làm rõ hành vi trốn thuế, quy định tại điều 200 bộ luật Hình sự. Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện Chiều 2.7, tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Tin tức mới nhất ngày 3.7.2021 còn có: Khởi tố thêm 3 bị can vụ nâng khống giá thiết bị ở Hà Tĩnh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can vụ nâng khống giá thiết bị.