Tin tức mới nhất ngày 8.5.2021

Rất nhiều bạn đọc bất bình trước việc một tài xế ô tô Lexus đỗ sai quy định, khi bị công an nhắc nhở đã không hợp tác mà còn thách thức 'có biết biển số xe của ai không mà cấm đỗ?'.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, trong đó có sự lây lan nhanh ở một số ổ dịch, khiến áp lực đối với ngành y tế càng trở nên nặng nề.

Bộ Y tế cho biết ngày 7.5, trên địa bàn tỉnh An Giang ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca.

Chiều 7.5, Bộ Y tế cho biết chuyên gia dịch tễ của Bộ đánh giá diễn biến dịch Covid-19 đợt này hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng tại nhiều địa phương, đặc biệt đã xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2 lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng khiến cho tình trạng bệnh nặng lên.

Tin tức mới nhất báo in Thanh Niên ngày 8.5.2021 còn có: Bắt 2 người tổ chức cho người Trung Quốc ở TP.HCM trái phép. Ngày 7.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cù (21 tuổi, quê Cao Bằng, ngụ Q.Tân Phú) và Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, quê Bắc Giang, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.