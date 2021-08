Tin tức mới nhất ngày 8.8.2021 có bài: Tin tức mới nhất ngày 8.8.2021 có bài: Cập nhật thuốc điều trị mới cho bệnh nhân Covid-19 . Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã thảo luận và cập nhật về các thuốc điều trị Covid-19 hiện nay để đáp ứng tình hình điều trị và công tác chống dịch Covid-19.

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM, nơi điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Di chuyển hổ khỏi nơi nuôi nhốt

8/17 con hổ trưởng thành nặng hàng trăm ký bị chết sau khi được cơ quan chức năng thu giữ, giải cứu khỏi nhà dân. Trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ 8/17 con hổ bị chết sau khi giải cứu khỏi nhà dân: cơ quan chức năng nói gì?

Người tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 về từ khu vực có vùng dịch không phải cách ly tập trung

Người tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 về từ vùng dịch tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương ẢNH: NGỌC THẮNG

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch.

Đã có nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch tại TP.HCM được điều trị khỏi bệnh, xuất viện ẢNH: AN MỸ

Với tổng quy mô 1.500 giường, 3 trung tâm hồi sức vừa khánh thành được xem là niềm hy vọng cho bệnh nhân Covid-19 nặng.

Sống nơi phong tỏa: 'Phố chung cư' những ngày trở bệnh

Sau khi đặt mua thực phẩm giúp dân, tổ tình nguyện mang đến từng căn hộ Ảnh: Hoàng Sơn

Phường Nại Hiên Đông được mệnh danh là 'phố chung cư' của Đà Nẵng đang trong những ngày khép mình với bên ngoài để cắt đứt chuỗi lây nhiễm Covid-19 nguy hiểm nhất TP.

TP.HCM lo hậu sự chu đáo nhất cho người qua đời vì Covid-19

Lực lượng quân đội tham gia vận chuyển, bàn giao hũ tro cốt các ca qua đời vì Covid-19 ẢNH: ĐÌNH NGUYÊN

Trên tinh thần “nghĩa tử là nghĩa tận”, TP.HCM lo chuyện hậu sự một cách chu đáo nhất cho người qua đời vì mắc Covid-19, bao gồm quá trình khâm liệm, hỏa táng đến các nghi thức tâm linh.

TP.HCM lập các đội phản ứng nhanh trao quà hỗ trợ

Ông Huỳnh Gia Giang (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.3, trao quà gồm 200.000 đồng tiền mặt và phần nhu yếu phẩm cho người khó khăn trên địa bàn vào ngày 6.8 ẢNH: P.T.N

Để đảm bảo trao tặng hàng trăm ngàn phần quà hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều nơi ở TP.HCM đã lập các đội phản ứng nhanh.

Vụ buôn lậu 51 kg vàng: Khởi tố thêm 11 bị can

Số USD bị thu giữ ngày 24.6.2019 Ảnh: CTV

Liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng do Mười Tường cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm 11 bị can.

Khám xét nhà “bà trùm” buôn lậu vàng Mười Tường ngày 9.7, thu giữ thêm 36kg vàng, 1,27 triệu USD...

Bình Dương ứng phó ra sao khi có 30.000 ca Covid-19?

Tiêm vắc xin cho công nhân và người nước ngoài ở P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngày 7.8, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, cho biết hiện nay ngành y tế đã xây dựng kế hoạch ứng phó và chuẩn bị cho kịch bản khi số ca Covid-19 tăng đến 30.000 ca.

Taxi cấp cứu F0 ở TP.HCM: Níu sự sống ở lại

Sau khi xách đồ đạc của bệnh nhân ra khử khuẩn, ông Dũng và Minh Hoàng quay trở lại để dìu bệnh nhân, nhưng người thân của F0 xin tự dìu để hạn chế lây nhiễm Ảnh: Độc Lập

Vừa nhận cuộc gọi báo có ca F0 rơi vào hôn mê, bệnh nhân không còn ý thức, biệt đội taxi cấp cứu F0 ở TP.HCM mặc đồ bảo hộ, ôm bình ô xy lên xe chạy thật nhanh để níu sự sống ở lại.

Không để 'vùng xanh' chuyển màu

Người dân treo bảng nâng cao ý thức chống dịch tại hẻm 338 Điện Biên Phủ (P.11, Q.10, TP.HCM) Ảnh: KHÁNH TRẦN

Nhiều tỉnh, thành đang đề ra mục tiêu mở rộng và bảo vệ “vùng xanh” - được ví như “chiến hào” trong cuộc chiến chống Covid-19 - tức vùng không có ca nhiễm. Nhiều ý kiến thiết thực cũng đề ra giải pháp giữ vững nó.