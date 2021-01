Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 10.1.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.1.2021

Dinh nghe đọc lệnh bắt giam Ảnh: CTV

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.1.2021 có bài: Bắt thêm 2 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam thêm 2 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.