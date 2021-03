Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 10.3.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.3.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.3.2021 có bài: Nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII ẢNH: NHẬT BẮC Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.3.2021 có bài: Nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ , Chủ tịch Quốc hội có số phiếu rất tập trung. Tại Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII, T.Ư đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu rất tập trung...

Thực hư tài chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên

Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh Ảnh: PHẠM ĐỨC

Khởi tố vụ án liên quan con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Vụ án liên quan con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Công an khởi tố

Tăng lương nhưng cần kiểm soát giá

Không ít DN cho rằng thay đổi thời điểm tăng lương tối thiểu sang thời điểm 1.7 hằng năm sẽ gây xáo trộn trong sản xuất, kinh doanh ẢNH: T.HẰNG

Sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ: Bị cáo Đinh La Thăng khai 'làm đúng pháp luật'

Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa Ảnh: THÁI SƠN

Lại phát hiện hàng chục người Trung Quốc 'lọt lưới' đến Nam bộ

Nhóm 13 người Trung Quốc bị Công an TP.Châu Đốc, An Giang bắt giữ ngày 7.3 Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Sau TP.HCM, Tây Ninh, đến lượt An Giang, Bình Phước liên tiếp phát hiện nhiều nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam từ biên giới phía bắc.

Đường dây làm giả 200 triệu lít xăng: Bắt vợ chồng chủ Công ty Vân Trúc

Khám xét nơi ở của các nghi phạm Ảnh CAĐN CUNG CẤP

Vợ chồng Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (2 nghi phạm cầm đầu trong đường dây làm giả 200 triệu lít xăng), sau đó phân phối ra thị trường.

TP.HCM loay hoay tìm cách trị tiếng ồn

Tiếng ồn từ karaoke di động tại quán nhậu và karaoke tại nhà gây ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng cuộc sống của người dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM mở đợt cao điểm xử lý tiếng ồn, quyết tâm dẹp nạn hát karaoke tự phát, nhưng kết quả liệu có như mong muốn khi nhiều địa phương và sở ngành đều than 'khó xử lý'?

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.3.2021, còn có: Bộ Công an mở cao điểm xử lý tài xế sử dụng chất kích thích. Bộ Công an yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến tài xế sử dụng chất ma túy, rượu bia để xử lý theo quy định pháp luật.