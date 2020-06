Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 10.6.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.6.2020 có bài: Phát hiện công an bỏ lọt tội phạm liên quan băng nhóm Đường “Nhuệ” . Theo đó, liên quan băng nhóm Đường “Nhuệ” ở Thái Bình, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã phát hiện một số vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Đại diện nguyên đơn cho biết sẽ kháng cáo, bởi số tiền tòa tuyên chỉ bằng hơn nửa số tiền yêu cầu là 811,8 tỉ đồng.

Ngày 9.6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý dược ( Bộ Y tế ) và Phạm Hồng Châu, nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế), để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.