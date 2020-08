Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 10.8.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.8.2020 có bài: Bất tuân quy định phòng dịch, không thể mãi nương tay! Cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay với nhiều trường hợp bất tuân quy định phòng dịch như: Tìm cách né, trốn cách ly, cố tình vi phạm quy định giãn cách xã hội ...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.8.2020

Lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng đóng cửa quán game Cyber Gaming tại Q.Liên Chiểu, giải tán hàng chục game thủ tụ tập bất chấp quy định giãn cách xã hội

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trưa 9.8, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

ẢNH: AN DY

Ngày 9.8, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn tạm giam Phùng Thế Anh (26 tuổi, trú H.Bảo Thắng) và Vàng Seo Xóa (31 tuổi, trú xã Bản Lầu, H.Mường Khương, Lào Cai). Anh và Sóa là 2 mắt xích trong đường dây móc nối, tổ chức cho người Trung Quốc (TQ) vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.