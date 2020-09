Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 1.10.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 1.10.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 1.10.2020 có bài: UBND xã Bình Châu cắm các biển cảnh báo đất công Ảnh: NGUYỄN LONG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 1.10.2020 có bài: Điều tra nhóm người về vùng quê lừa dân làm sổ đỏ giả . Ngày 30.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) cho biết đang điều tra vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại xã Bình Châu.

Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo dừng chương trình bán sữa của Hội LHPN tỉnh

Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh có công văn gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chỉ đạo dừng ngay việc vận động các hội phụ nữ mua sản phẩm sữa Ong Chúa và Nhung Hươu.

Truy tố Trần Phương Bình gây thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng

Viện KSND tối cao truy tố Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng, DongA Bank và đồng phạm gây thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng Ảnh: Khả Hòa

Bắt khẩn cấp giảng viên đại học về hành vi vu khống

Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo về việc 'bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp' đối với ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) để điều tra hành vi vu khống.

Nhóm đòi nợ tạt sơn quán lẩu cá kèo ngay trung tâm TP.HCM: Bắt kẻ cầm đầu cùng các đàn em

Hiếu “béo” tại cơ quan công an Ảnh: THANH TUYỀN

Liên quan đường dây đòi nợ tạt sơn quán lẩu cá kèo ngay trung tâm TP.HCM , ngày 30.9, Phòng Cảnh sát hình sự (Đội 4 - PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Công Hiếu (tức Hiếu “béo”, 36 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ Q.12) - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương (viết tắt Công ty đòi nợ Thái Dương) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

TP.HCM kéo giảm hơn 80% số vụ xây dựng không phép, sai phép

Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở H.Bình Chánh, TP.HCM được tháo dỡ Ảnh: Nguyên Vũ

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 1.10.2020, còn có: Bỗng dưng thành giám đốc công ty... 'ma': Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Sau loạt bài điều tra Bỗng dưng thành giám đốc công ty... “ma”, Công an TP.HCM đề nghị Báo Thanh Niên cung cấp chứng cứ, thông tin để đơn vị vào cuộc điều tra đường dây mua bán công ty 'ma'.