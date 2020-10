Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 11.10.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.10.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.10.2020 có bài: Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.10.2020 có bài: Miền Trung oằn mình trong lũ dữ . Mưa lớn suốt 3 ngày qua kèm thủy điện phía thượng nguồn xả lũ điều tiết đã khiến nhiều tỉnh, thành ở miền Trung tiếp tục oằn mình ứng phó lũ dữ, nhất là khi đang có đợt áp thấp nhiệt đới mới...

Miền Trung hứng chịu đợt mưa rất to, sẽ xuất hiện lũ đặc biệt lớn Lực lượng công an, quân đội ở Quảng Trị vào cuộc kịp thời để di dời dân, giúp giảm thiểu thiệt hại ẢNH: THANH LỘC

Tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” của các thuyền viên bám trụ trên tàu Vietship 01 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khu vực hiện trường vụ việc ẢNH: TRẦN TIẾN

Chỉ sau 150 phút kể từ khi vụ cướp khoảng 2,1 tỉ đồng xảy ra tại một ngân hàng ở Q.Tân Phú, Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) bắt được nghi can Phùng Thị Thắng tại Vincom Plaza Cộng Hòa (Q.Tân Bình).

Khu đất hơn 6 ha tại kho cảng Bình Tân dự kiến hoàn vốn cho Công ty VCN ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2020, còn có: HĐND 3 quận thông qua chủ trương thành lập TP.Thủ Đức. Ngày 10.10, HĐND Q.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức kỳ họp thông qua chủ trương sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức thành lập TP.Thủ Đức với sự đồng ý của 100% đại biểu.