Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 11.11.2020

3 trong số 15 nghi phạm cùng nhiều tang vật trong một đường dây làm bằng giả bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá cuối tháng 10.2020. Theo Bộ Công an, trong đội ngũ cán bộ có nhiều người sử dụng giấy tờ giả ẢNH: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA CUNG CẤP