Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 11.5.2020

Gia đình tử tù Hồ Duy Hải tiếp tục kêu cứu

Ngày 10.5, chị Hồ Thị Thu Thủy (29 tuổi, ngụ ấp 1, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An; em gái tử tù Hồ Duy Hải) , cho biết sau phiên giám đốc thẩm, gia đình chị đã gửi đơn kêu cứu tới Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện KSND tối cao... đề nghị xem xét lại toàn bộ các tình tiết trong vụ án. Cụ thể, gia đình chị Thủy đã gửi đơn kêu cứu tới bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa 14; ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND tối cao... và các cơ quan báo chí.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị tòa phúc thẩm “giải oan”

Các bị cáo (từ trái qua): Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến nói lời sau cùng ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Nói lời sau cùng trước tòa, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Phan Văn Anh Vũ đều phản bác mức án sơ thẩm và đề nghị tòa phúc thẩm "giải oan".

Canh giữ biển trời Trường Sa

Chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 378 ra Trường Sa kiểm tra công tác, thăm động viên bộ đội và chụp hình lưu niệm với chỉ huy Trạm ra đa 11, tháng 5.1991 ẢNH: TƯ LIỆU Trường Sa là đất thiêng nước Việt trên Biển Đông. Canh giữ miền đất thiêng ấy luôn có những người lính Phòng không - Không quân.

Cà Mau “loay hoay” tỷ lệ chôn lấp rác

Nhà máy rác Cà Mau bị xác định xử lý rác không đúng quy định ẢNH: GIA BÁCH

Nhiều năm qua, Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau do Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư luôn là tâm điểm chú ý của người dân Cà Mau vì có quá nhiều chuyện “lình xình”.

Chuẩn bị phương án ghép phổi cho bệnh nhân người Anh

Hiện có 2 BN nặng, trong đó, BN 91 là nam phi công người Anh đã trải qua hơn 1 tháng phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) trong điều trị nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, diễn biến sức khỏe thất thường. Hội đồng chuyên môn điều trị BN Covid-19 , Bộ Y tế đã họp và tính đến phương án xem xét ghép phổi cho BN 91. Các bệnh viện Việt Đức, Chợ Rẫy; Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã được giao chuẩn bị phương án này.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.5.2020, còn có: Vụ xe bán tải cháy rụi trên quốc lộ, bên trong có thi thể biến dạng: Khám xét nhà, nơi làm việc của chủ xe là bí thư xã. Theo đó, chiều 10.5, lãnh đạo Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông khám xét nhà ở và nơi làm việc của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (Lâm Hà) là chủ chiếc xe bán tải 51C-715.70 bị cháy rụi trên QL28, bên trong xe có thi thể biến dạng, được người dân phát hiện sáng 4.5. Cũng theo Công an H.Lâm Hà, liên quan vụ việc này, ông Minh vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ tại tỉnh Bình Phước.