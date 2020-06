Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 11.6.2020

Buổi học của “team khởi nghiệp 360” ẢNH: MÃ PHONG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.6.2020 có bài Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên “mất tích”. Theo đó, thời gian gần đây, nhiều nữ sinh viên tại TP.HCM bỗng nhiên “mất tích” khiến gia đình hoang mang, lo lắng, cầu cứu công an.

Sẽ không nghỉ 5 ngày dịp lễ 2.9

Bên lề phiên họp Quốc hội sáng 10.6, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã trao đổi nhanh với báo chí xung quanh đề xuất cho nghỉ 5 ngày dịp 2.9 để kích cầu du lịch . Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết ông “lắng nghe ý kiến” và hoan nghênh đề xuất của Tổng cục Du lịch, nhưng đây là vấn đề cần cân nhắc kỹ. Bộ trưởng dẫn 4 lý do khiến Bộ LĐ-TB-XH lẫn cá nhân ông không ủng hộ đề xuất trên. Trước hết, dịp 2.9 rơi vào giữa tuần, khoảng cách với các ngày nghỉ cuối tuần quá xa, nên việc hoán đổi hay nghỉ bù rất bất hợp lý.

Ra nước ngoài lao để trở về làm chủ

Lao động VN lên đường sang Hàn Quốc ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Sáng 10.6, thảo luận tại tổ về luật Người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội quan tâm đặc biệt đến việc dự thảo bổ sung thêm đối tượng điều chỉnh là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, TP có thẩm quyền đưa người lao động ra nước ngoài làm việc.

Sửa luật Đất đai phải chờ đến khóa sau

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 ẢNH: GIA HÂN

Với 454/460 đại biểu tán thành, chiều 10.6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Theo đó, Nghị quyết của Quốc hội quyết định rút luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; đồng thời cũng chưa đưa vào chương trình năm 2021.

Lốc xoáy ở Vĩnh Phúc làm 3 người chết, 18 người bị thương

Cảnh lốc xoáy được người dân ghi lại ẢNH CHỤP MÀN HÌNH Tối 10.6, ông Lê Duy Thành, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết UBND tỉnh này đã họp khẩn sau vụ thiên tai đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Trung Mỹ (H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khiến 3 người chết, 18 người bị thương.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.6.2020, còn có: Điều tra vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong rừng. Theo đó, ngày 10.6, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ bé trai Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong trong rừng. Cơ quan công an đã tạm giữ nghi can Đ.N.H (17 tuổi, học sinh lớp 11, ngụ cùng xóm với bé Đô) để điều tra về cái chết của nạn nhân.