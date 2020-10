Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 12.10.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 12.10.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 12.10.2020 có bài: Lũ chồng lũ, miền Trung chìm trong nước . Các tỉnh miền Trung chưa dứt đợt mưa lũ trước đã phải chịu thêm đợt mưa mới do ảnh hưởng của bão số 6 , trong khi lũ thượng nguồn vẫn ồ ạt đổ về... Do nước lũ tiếp tục dâng quá nhanh, nhiều địa phương hứng chịu thiệt hại nặng nề hiện chưa thể thống kê.