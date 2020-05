Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 12.5.2020

Ngày 11.5, TAND tỉnh Hòa Bình khai mạc phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 - 2018 xảy ra tại Hòa Bình. Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT H.Lạc Thủy (Hòa Bình), khai đã nhận 500 triệu đồng tiền cảm ơn sau khi nâng điểm cho thí sinh từ bị cáo Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hòa Bình, song cựu thượng tá công an phủ nhận điều này.

Chủ tịch UBND Q.2 (TP.HCM) Nguyễn Phước Hưng cho biết UBND TP đã phê duyệt hệ số hoán đổi để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá đất tại các khu tái định cư để tính bù trừ chênh lệch diện tích hoặc giải quyết chi bằng tiền đối với khu đất 4,39 ha (KP.1, P.Bình An, Q.2). Trên cơ sở này, Q.2 sẽ ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện để người dân sớm nhận được nền đất, căn hộ. Đối với buổi đối thoại của Thanh tra Chính phủ với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường (Bình An, Bình Khánh và An Khánh) khiếu nại cho rằng nhà, đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Hưng cho biết do dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội, nên chưa thể tổ chức như kế hoạch. Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.2020, Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân.