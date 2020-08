Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 12.8.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 12.8.2020

Ông Nguyễn Đức Chung Ảnh: Ngọc Thắng

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 12.8.2020 có bài: Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị tạm đình chỉ do liên quan đại án Nhật Cường . Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác về mặt Đảng và chính quyền do có liên quan đến ít nhất 3 vụ án hình sự , trong đó có đại án Nhật Cường.