Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 13.11.2020

Hiện trường vụ sạt lở núi ở nóc Ông Sinh (thôn 1, xã Trà Vân) khiến 8 người tử vong ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 13.11.2020 có bài: Nỗi đau người ở lại . Chỉ sau vài trận 'mưa núi', từng ngọn đồi no nước ầm ào đổ sập vùi lấp mọi thứ, để lại cảnh hoang tàn và ám ảnh đối với những người may mắn sống sót. Họ đã kiệt sức trước nỗi đau.