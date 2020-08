Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 13.8.2020

Quyền (X) trực tiếp chỉ đạo đàn em kiểm soát người lạ ra vào sới bạc bằng bộ đàm Ảnh: Thanh Niên Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 13.8.202 có bài: Vụ đại sới bạc giữa rừng: Truy tố hàng chục bị can . Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ Đại sới bạc giữa rừng do Ngô Xuân Quyền - con của một Phó trưởng công an H.Xuyên Mộc cầm đầu mà Báo Thanh Niên từng có loạt bài điều tra, phản ánh.

Việt Nam hoàn thiện quy trình sản xuất vắc xin Covid-19

Các nhà khoa học trong nước đang hoàn thiện quy trình công nghệ, đảm bảo vắc xin ổn định về chất lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Sau giai đoạn thử nghiệm thành công cho thấy vắc xin Covid-19 ‘‘made in Vietnam’’ sinh miễn dịch tốt, các đơn vị nghiên cứu phát triển vắc xin Covid-19 trong nước đang tối ưu quy trình, chuẩn bị cho tiêm thử nghiệm trên người và quy mô sản xuất lớn.

Đi chợ thời có dịch

Chốt kiểm soát vào chợ đầu mối Hòa Cường ẢNH: AN DY

Cố gắng hơn nữa để Covid-19 ít ảnh hưởng đến đời sống nhân dân

Ổ dịch tại Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát, nhưng Hà Nội lại xuất hiện yếu tố mới là 2 ca bệnh chưa rõ nguồn lây ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và 15 tỉnh, thành chiều 12.8 về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương cảnh giác với dịch, bảo vệ tính mạng của người dân nhưng không được làm tê liệt các hoạt động KT-XH, “cố gắng hơn nữa để Covid-19 ít ảnh hưởng đến đời sống nhân dân”.

Đề nghị cảnh sát môi trường phối hợp xử lý vi phạm ở hồ Đại Lải

Hồ Đại Lải bị nhiều đơn vị xâm lấn Ảnh: LÊ QUÂN

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cho biết sau khi ban hành kết luận thanh tra về các vi phạm của các doanh nghiệp xâm phạm hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc), Tổng cục Thủy lợi đã có công văn gửi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đề nghị cử cán bộ cùng phối hợp với tổng cục, đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xử lý vi phạm tại hồ Đại Lải theo quy định của pháp luật, đảm bảo vận hành công trình an toàn trong mùa mưa lũ năm nay.

Thành ủy Hà Nội phân công ông Nguyễn Văn Sửu điều hành thay ông Nguyễn Đức Chung

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 13.8.2020 còn có: Sẽ tích hợp 7 loại giấy phép về môi trường làm một. Theo đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ - Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết Chính phủ đề xuất chỉ dùng 1 loại giấy phép về môi trường thay thế cho 7 loại giấy tờ thủ tục hành chính về môi trường.