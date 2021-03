Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 14.3.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 14.3.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 14.3.2021 có bài: Nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong 2 căn nhà của thượng tá biên phòng Ảnh: CTV Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 14.3.2021 có bài: Hàng không rõ nguồn gốc trong nhà cán bộ biên phòng: Thật khó tin ! Hàng hóa xuất xứ nước ngoài không hóa đơn, chứng từ chất đầy trong 3 căn nhà của gia đình cán bộ biên phòng đã là chuyện khó tin, nhưng lời giải thích “hàng của người nhà gửi” còn khó tin hơn.

Những mảnh đời ba gác: Lão ba gác 'dị nhân'

Lúc nào ông Nam cũng vui vẻ, yêu đời và được nhiều người quý mến Ảnh: QUANG VIÊN

Trong khi nghề chạy ba gác đạp chở thuê đã lùi vào dĩ vãng, thì hơn 30 năm nay ông Dương Trường Thọ Nam (67 tuổi) vẫn gắn bó với chiếc xe ba gác đạp. Vẻ “lãng tử”, triết lý sống và đặc biệt là hình ảnh ông còng lưng đạp ba gác để kiếm những đồng tiền còm cõi nuôi con thành tài làm “đốn tim” nhiều người.

Điều tra nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vắc xin Covid-19

Cục Y tế dự phòng ( Bộ Y tế ) ngày 12.3 đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế TP.HCM, Hải Phòng và Gia Lai đề nghị khẩn trương xác minh thông tin, lập hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến sau tiêm chủng, kết luận nguyên nhân một số trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin Covid-19.

Gặp gỡ sau 33 năm: Cứu nhau trong mưa đạn

Quân và dân tỉnh Khánh Hòa mít tinh phản đối Trung Quốc gây tội ác, xâm phạm chủ quyền Trường Sa, sau sự kiện 14.3.1988 Ảnh: NGUYỄN VIẾT THÁI

33 năm trước, sáng 14.3.1988, phía Trung Quốc đã nổ súng vào bộ đội và tàu vận tải quân sự của hải quân nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên vùng biển đảo Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao (Trường Sa)...

Tại sao Huế khôi phục môn nữ công gia chánh trong trường học?

Nghệ nhân ẩm thực Tôn Nữ Hà đang truyền nghề cho con gái các món ẩm thực truyền thống Huế ẢNH: GIA HIỀN

Việc tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức thí điểm dạy môn nữ công gia chánh trong trường học tại Huế đang được dư luận quan tâm.

Người dân TP.HCM đi làm CCCD gắn chip cần lưu ý gì?

Người dân TP.HCM đi làm CCCD gắn chip tại trụ sở PC06 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đê bao sông Sài Gòn thi công không đúng thiết kế

Dự án đê bao bờ hữu sông Sài Gòn dù đã hoàn thành từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 14.3.2021, còn có: Công an vào cuộc vụ ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh tại trụ sở UBND huyện. Ngày 13.3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước thông tin ông Võ Hoàng Yên bị tố cáo lừa đảo, đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) vào cuộc xác minh việc ông này đến H.Bình Sơn chữa trị bệnh cũng như hiệu quả của việc chữa trị.