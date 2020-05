Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 14.5.2020

Giang hồ cưỡng chiếm đất công: Yêu cầu Công an tỉnh và Thành ủy Phan Thiết báo cáo

Đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải

Luật sư Trần Hồng Phong và gia đình Hồ Duy Hải cùng ký đơn cung cấp chứng cứ ngoại phạm mới của Hồ Duy Hải ẢNH: PHAN THƯƠNG Chiều 13.5, trao đổi với Thanh Niên, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân xác nhận việc đã gửi kiến nghị lên Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải. Cụ thể, về nội dung kiến nghị, đại biểu (ĐB) Lê Thanh Vân cho biết ông nhận thấy việc tổ chức phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải “có nhiều dấu hiệu không phù hợp với pháp luật”.

Xử phạt 2 đoàn xe “vua”

Liên quan đến loạt bài Xe "vua" lộng hành ở Đồng Nai số ra các ngày 23, 24, 25.4 và 29.4, ngày 13.5 Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã ra 54 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn giao thông với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

[Đoàn xe của 2 doanh nghiệp Âu Châu và Ngọc Minh Anh bị bắt giữ vào tối 14.4, rạng sáng 15.4 ẢNH: CTV]

Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình: Sửa điểm vì nghĩ đã có lãnh đạo “chống lưng”

Bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn (trước) và bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn tại phiên tòa ẢNH: NGỌC HƯNG

Bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn, nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí Sở GD-ĐT Hòa Bình, khai thực hiện việc mở niêm phong, sửa nâng điểm cho 145 bài thi là do Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS - THPT H.Lạc Thủy (Hòa Bình) khẳng định đã có lãnh đạo “chống lưng”.

Đề xuất tăng phí BOT gây bức xúc

Các doanh nghiệp vận tải cho rằng tăng phí thời điểm này là bất hợp lý ẢNH: NGỌC THẮNG

Đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tăng phí BOT để hỗ trợ các dự án BOT gặp khó khăn do hụt doanh thu đang vấp phải phản ứng từ phía các doanh nghiệp vận tải.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn rồi bỏ chạy

Tin tức thời sự báo in Thanh Niên ngày 14.5.2020, còn có: Khởi tố băng nhóm bảo kê do Loan “cá” và Tuấn “cá” cầm đầu. Theo đó, ngày 13.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lý Thị Loan (39 tuổi, tức Loan “cá”, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Công Đại (32 tuổi, ngụ Cần Thơ) và Vũ Minh Tiến (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.