Tổng bí thư Lê Khả Phiêu gặp gỡ nhân dân tại Đền Hùng (Phú Thọ), ngày 22.2.1998 Ảnh: TTXVN Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 14.8.2020 có bài: Cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu: Người luôn trăn trở với việc chỉnh đốn Đảng . Theo đó, ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, nguyên Thường trực Ban Bí thư khóa IX, khẳng định cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu là người luôn trăn trở để thúc đẩy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với những hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng trong Đảng và bộ máy nhà nước.

Ông Thuận chở thực phẩm đến từng nhà dân ở khu phong tỏa Ảnh: HUY ĐẠT

Hành khách mắc kẹt ở Đà Nẵng về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chiều 13.8 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19, đến hết ngày 13.8, cả nước ghi nhận thêm 25 ca bệnh Covid-19, bao gồm 19 ca lây nhiễm trong cộng đồng và đều liên quan Đà Nẵng.

Bị cáo Trầm Bê tại phiên tòa sơ thẩm Ảnh: KHẢ HÒA

Viện KSND TP.HCM (VKS) vừa có quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm về hình phạt và trách nhiệm bồi thường đối với một số bị cáo trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng (NH) Phương Nam hơn 81,771 tỉ đồng và 9.205 lượng vàng SJC (làm tròn). Theo đó, VKS đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt tù đối với bị cáo Trầm Bê (61 tuổi), nguyên Phó chủ tịch HĐQT NH Phương Nam (năm 2015 sáp nhập vào Sacombank - PV), bị cáo Phan Huy Khang (47 tuổi), nguyên Phó tổng giám đốc NH Phương Nam và 6 bị cáo khác nguyên là cán bộ NH Phương Nam; không cho bị cáo Trầm Viết Trung hưởng án treo; buộc bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang và 7 bị cáo liên đới cùng Dương Thanh Cường bồi thường cho Sacombank.

Không chỉ nỗ lực điều trị cho bệnh nhân, các y, bác sĩ còn gửi gắm thông điệp lạc quan và niềm tin chiến thắng dịch bệnh đến cộng đồng ẢNH: A.Q

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 14.8.2020, còn có: Cựu chủ tịch xã chiếm dụng 3.000 mét vuông đất công. Theo đó, ngày 13.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, gồm: Lê Xuân Thảo, cựu Chủ tịch UBND xã Hà Vinh (H.Hà Trung, Thanh Hóa); Ngô Văn Lưu, cựu Trưởng thôn Quý Vinh (xã Hà Vinh); và Ngô Văn Dũng, cựu cán bộ địa chính UBND xã Hà Vinh. Các bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.