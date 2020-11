Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 15.11.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.11.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.11.2020 có bài: Thông báo vừa được gắn cách đây vài ngày tại một siêu thị ở Q.1, TP.HCM Ảnh: Nhật Linh Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.11.2020 có bài: Chưa thành niên 'dính' rượu bia, cha mẹ, người bán bị phạt tiền . Nghị định 117/2020 quy định xử phạt người từ 16 đến dưới 18 hút thuốc lá, rượu bia; xử phạt người sử dụng người dưới 18 tuổi mua thuốc lá, rượu bia và xử phạt người bán thuốc lá, rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi...

Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng: Tiếc cho đề án Ngôi làng Việt gần 20 năm nằm trong tủ !

Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng ẢNH: TRẦN THANH BÌNH

Đây không phải là đề án bình thường, mà là tâm huyết của kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng về những ngôi làng Việt ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủy điện Thượng Nhật cố ý tích nước trái phép

Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có công điện yêu cầu công an tỉnh giám sát, Nhà máy thủy điện Thượng Nhật đã mở 5 van xả nước ẢNH: Q.T

Bão số 13 quần thảo trên vùng biển Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, gió giật cấp 12

Bắt heo mướn

Gần 20 năm làm nghề bắt heo mướn, ông Ẩn (phải) đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm bắt heo

Ở miền quê, những hộ nuôi heo nhỏ lẻ khi cần bán cho thương lái thường phải nhờ đến… đội bắt heo mướn.

Cảnh báo mưa lớn sau bão số 13

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo rạng sáng 15.11, vùng tâm bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tĩnh. Dự báo khi đi sâu vào đất liền bão sẽ có gió mạnh ở cấp 9 - 10.

Bão số 13: Chú bé hơn tháng tuổi và chuyến chạy bão đầu đời ở Quảng Trị

Tổng lực sơ tán dân tránh bão

Bà Trần Thị Mánh (83 tuổi, xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị) được quân đội và chính quyền đưa lên xe để đến nơi sơ tán, tránh bão số 13 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cả ngày 14.11, người dân, chính quyền và lực lượng chức năng các tỉnh miền Trung dốc toàn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để chằng chống nhà cửa, sơ tán dân... chạy bão số 13.

Cụ bà 83 tuổi trước bão số 13: "Chưa bao giờ bão lụt dữ như năm ni"

1 tháng, 3 lần chạy bão

Người dân P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) sơ tán đến nơi an toàn tránh trú bão số 13 ẢNH: HUY ĐẠT

Bão số 13: Ngư dân Đà Nẵng than khổ vì liên tục “chạy” bão nối đuôi nhau

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.11.2020, còn có: Giám đốc Co-opbank Ninh Bình cùng 5 thuộc cấp bị khởi tố. Ngày 14.11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 13.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, lệnh bắt tạm giam 2 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can, đều là cán bộ, nguyên cán bộ Ngân hàng Hợp tác VN (Co-opbank) chi nhánh Ninh Bình, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.