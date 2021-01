Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 15.1.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.1.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.1.2021 có bài: Khu cách ly tại trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.1.2021 có bài: Cách ly y tế nghiêm ngặt phòng dịch Covid-19 bùng phát . Lãnh đạo Văn phòng Bộ Y tế cho biết hiện các đoàn của bộ này đã đi kiểm tra công tác cách ly y tế tại một số địa phương, qua đó kịp thời nắm bắt, hỗ trợ nếu các đơn vị cách ly cần được hỗ trợ về chuyên môn hoặc một số điều kiện để đảm bảo cách ly, phòng dịch hiệu quả.

'Bảo mẫu' ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Bác sĩ thú y Đặng Thị Thiết chăm bẵm con vượn má hung, chờ điều kiện thuận lợi để thả về rừng Ảnh: Trần Hiếu

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh trải dài qua các huyện Đăk Đoa, Mang Yang, Kbang của tỉnh Gia Lai với diện tích gần 418 km2, là một trong 27 vườn của khu vực Đông Nam Á được công nhận là vườn di sản ASEAN.

'Hoa tặc' lộng hành dưới chân núi Lang Biang

Một người nông dân chỉ vị trí “hoa tặc” đột nhập vườn hoa để trộm Ảnh: Lâm Viên

Người chuyên canh trồng hoa tại làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang, H.Lạc Dương (Lâm Đồng) đang bất an trước nạn trộm hoa và trộm vật tư sản xuất liên tục xảy ra, nhưng không bắt được thủ phạm.

Phải xử lý rốt ráo thẩm mỹ 'chui'

Khách hàng chuẩn bị được hút mỡ bụng tại thẩm mỹ Ngọc Nguyễn sáng 13.1 ẢNH: DUY TÍNH

Nhiều bạn đọc đã sốc khi xem bài Đột kích cơ sở hút mỡ bụng “chui” trên Thanh Niên ngày 14.1.2021, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng xử lý rốt ráo tình trạng thẩm mỹ 'chui' và truy trách nhiệm những người liên quan.

Người cộng sản ở tận cùng Tây Bắc: Những người nhóm lửa kiên trung

Đại úy Tô Minh Điến (giữa) cùng bộ đội Đồn biên phòng A Pa Chải tuần tra kiểm soát biên giới, năm 1984 ẢNH: QUANG ĐỆ

Cách nào về nước ăn tết an toàn ?

Người VN nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đều được cách ly ngay từ ầu ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Nhu cầu người dân nhập cảnh về quê ăn Tết Nguyên đán là chính đáng . Tuy nhiên, dòng người ồ ạt đổ về đang khiến công việc của lực lượng chức năng tại khu vực biên giới căng thẳng hơn bao giờ hết, nhằm tránh lây lan dịch Covid-19.

Chỉ đưa người Việt hồi hương khi “thực sự khẩn thiết”

Kiểm tra y tế hành khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ảnh: mai hà

Chiều 14.1, tại cuộc họp báo đầu năm 2021 của Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ, đã thông tin về việc đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước đợt Tết Nguyên đán, trong bối cảnh đặc biệt của năm nay.

Đề nghị từ 13 - 30 năm tù đối với các bị cáo đánh thai phụ sẩy thai

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 14.1 Ảnh: Song Mai

Ngày 14.1, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án “bắt giữ người trái pháp luật”, “cố ý gây thương tích” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”. 3 bị cáo trong vụ án là Nguyễn Minh Dũng (39 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (30 tuổi, em gái Dũng) và Trần Nhật Khang (21 tuổi).

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.1.2021, còn có: Công an Cà Mau tìm nạn nhân của Bích Thủy TV. Liên quan đến việc Nguyễn Thị Bích Thủy (còn gọi là Bích Thủy TV, 40 tuổi, tạm trú TP.HCM) bị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 14.1 Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đang tìm nạn nhân của bị can này.