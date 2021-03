Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 15.3.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.3.2021 có bài: Gặp gỡ sau 33 năm sự kiện Gạc Ma: Bệnh xá tiền phương. 33 năm đã trôi qua kể từ ngày 14.3.1988, các cựu chiến binh tham gia đánh trận Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, mỗi khi họp mặt đều nhắc đến bác sĩ Lại Quang Tiến, Nguyễn Kim Quang...

Công an H.Bình Sơn xác minh các trường hợp được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh

Hôm nay (15.3), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.3.2021, còn có: Thêm 4.793 người được tiêm vắc xin Covid-19 an toàn. Đến sáng 14.3, 10.041 người thuộc nhóm ưu tiên đã được tiêm vắc xin phòng Covid -19 tại 12 tỉnh, thành. Riêng trong ngày 13.3, có thêm 4.793 người được tiêm chủng an toàn vắc xin này.