Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 15.7.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.7.2020

Nhận diện đa cấp bất chính sau cơn ác mộng "team khởi nghiệp 360"

N.M.T chia sẻ bài học bản thân tại tọa đàm để cảnh báo tới các bạn trẻ Ảnh: Độc Lập

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.7.2020 có bài: “Mong công an vào cuộc cứu nhiều sinh viên” . Theo đó, giải thích lý do có mặt trong buổi tọa đàm “Nhận diện đa cấp bất chính”, N.M.T (21 tuổi), người từng tham gia “Team khởi nghiệp 360”, chia sẻ mong muốn thông qua trường hợp của bản thân cảnh báo các SV, những người trẻ không bị lừa tham gia những đường dây hoạt động theo phương thức kinh doanh đa cấp bất chính