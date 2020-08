Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 15.8.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.8.2020 có bài Nghĩa tình mùa dịch: Vợ chồng đi cách ly, xóm làng gặt giúp lúa. Câu chuyện vợ chồng đi cách ly tập trung, xóm làng thấy lúa ngã đổ sau trận mưa lớn nên gặt giúp lúa vừa diễn ra ở xã miền núi Hiệp Thuận (H.Hiệp Đức, Quảng Nam).

Nên công khai danh tính kẻ 'quấy rối'?

Người dân vây bắt kẻ biến thái (ảnh nhỏ) trên đường số 81 hôm 10.8 Ảnh: Chụp màn hình

Chơ Ro níu giữ hồn xưa: Miệt mài truyền nghề

Nghệ nhân Củng dạy múa cho các em học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: QUỐC TRUNG

Trước nguy cơ văn nghệ dân gian của dân tộc Chơ Ro bị xóa sổ trong cơn 'mưa Âu gió Mỹ', những nghệ nhân tại H.Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn miệt mài truyền nghề cho con em đồng bào.

Dừng tổ chức thu tiền vệ sinh tại bãi biển Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP.Quy Nhơn chỉ đạo Công ty CP môi trường đô thị Quy Nhơn dừng tổ chức thu tiền vệ sinh tại bãi biển Quy Nhơn.

Bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

Các bị can Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Chí Thành và Lê Trung Cường BỘ CA CUNG CẤP

Tiếc thương nhà lãnh đạo xuất sắc, uy tín

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ẢNH: NGỌC THẮNG

Làm Tổng bí thư điều trước tiên là nghĩ cho Đảng, cho dân

Tổng bí thư Lê Khả Phiêu thăm hỏi người dân xã Hòa Phú, H.Hòa Vang sau trận lũ quét lịch sử năm 1999 Ảnh: Nhân Mùi/baodanang.vn

Ông Lê Khả Phiêu nói rằng: Làm Tổng bí thư, điều trước tiên là phải nghĩ làm gì cho Đảng, cho dân chứ không phải nghĩ tới việc đổi xe, đổi bàn, đổi ghế, đổi chỗ ngồi, trang thiết bị.

Đáng quan ngại tình hình dịch Covid-19 ở Hải Dương

Dịch bệnh Covid-19 chỉ có thể kết thúc khi có thuốc đặc trị hoặc vắc xin ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Sáng 14.8, báo cáo tại phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ đang phối hợp với Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng. Bộ Y tế dự kiến đến hết tháng 8 có thể kiểm soát được tình hình tại đây. Trong khi Đà Nẵng, Quảng Nam tương đối ổn định, thì ông Long cho rằng chùm ca bệnh ở Hải Dương “rất đáng quan ngại”.

Vũ 'nhôm' dùng cách nào thâu tóm dự án KĐT Đa Phước?

Dự án Khu đô thị Đa Phước bị Phan Văn Anh Vũ (ảnh nhỏ) thâu tóm Ảnh: Nguyễn Tú - Thái Sơn

Thanh tra Chính phủ xác định trong quá trình phê duyệt quy hoạch, giao đất và cho phép chuyển nhượng dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, đều phát hiện ra sai phạm của UBND TP.Đà Nẵng cũng như sở ngành liên quan.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.8.2020, còn có: Bắt giam giám đốc công ty thi công hạ tầng cho Công ty Alibaba. Theo đó, ngày 14.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Ngô Quang Thanh (45 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) để điều tra hành vi trốn thuế.