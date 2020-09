Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 16.9.2020

Băn khoăn việc tách luật Giao thông đường bộ thành 2 luật

Ngày 15.9, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), nhiều ý kiến băn khoăn trước đề xuất của Chính phủ về việc tách luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi thành 2 dự án luật, gồm luật GTĐB do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo và luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Kiểm tra y tế tại chốt kiểm dịch phía nam, TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế ảnh: B.N.L

Khu “đất vàng” 8 - 12 Lê Duẩn Ảnh: Ngọc Dương

Ông Phạm Đức Hải, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM (thứ 5 từ trái qua) dự lễ trao sổ hồng cho các chủ đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM Ảnh: Đình phú

Sau 1 tháng tích cực phối hợp các sở ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc 13 dự án nhà ở, Sở TN-MT TP.HCM đã ký cấp và chiều qua (15.9) đã tổ chức trao 1.000 giấy chứng nhận (sổ hồng) cho các chủ đầu tư dự án nhà ở.

Lớp học miễn phí của vợ chồng A Kâm

Vợ chồng A Kâm mở lớp dạy học cho con em trong làng Ảnh: Đức Nhật

Tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Kon Tum nhưng không xin được việc, vì đam mê dạy học, vợ chồng anh A Kâm quyết định trở về làng mở lớp dạy học miễn phí. Sau 5 năm, vợ chồng A Kâm đã tổ chức giảng dạy cho hơn 300 lượt học sinh nghèo.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.9.2020, còn có: Tạm giữ hình sự tài xế tông tử vong 3 cô gái ở Phú Thọ. Tối 15.9, một lãnh đạo UBND H.Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Đào Hà Việt (32 tuổi, ngụ xã Phú Nham, H.Phù Ninh), sau khi người này đến Công an huyện đầu thú.