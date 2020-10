Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 17.10.2020

Mưa gây ngập lụt ở TP.Đông Hà, Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 17.10.2020 có bài: Miền Trung mưa lại trắng trời . Hôm qua 16.10, áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn ở miền Trung càng gia tăng tình trạng ngập lụt và thiệt hại nặng.

Cận cảnh giải cứu hàng chục giáo viên, học sinh mắc kẹt trong ngôi trường bị nước vây

Công nhận liệt sĩ 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp bằng Tổ quốc ghi công, công nhận liệt sĩ đối với 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3.

TP.HCM sẽ bổ sung 4 ủy viên BCH Đảng bộ sau đại hội

TP.HCM kỳ vọng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông sẽ là động lực phát triển trong tương lai ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngoài 4 ủy viên bổ sung sau, đại hội sẽ bầu trực tiếp 61 ủy viên vào hôm nay (17.10).

Đề xuất biển số xe qua đấu giá là tài sản cá nhân

Người dân đăng ký biển số xe tại TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương

San sẻ cơ cực với đồng bào vùng lũ

Đoàn cứu trợ gồm Báo Thanh Niên, Vinacas, Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế đến thăm tận nhà và trao quà cho gia đình một hộ nghèo thôn Quy Lai, xã Phú Thanh, H.Phú Vang Ảnh: VŨ PHƯƠNG THẢO

Đến để san sẻ nỗi cơ cực với vùng lũ miền Trung là động lực để đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên và Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) vượt hàng ngàn cây số trong mưa gió, cùng Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế gửi trao những món quà cho đồng bào đang kiên gan chống chọi với lũ lụt.

Vùng lũ, nơi Báo Thanh Niên đi qua

Ở thôn Đồng Văn (xã Triệu Sơn, H.Triệu Phong, Quảng Trị), muốn cứu trợ phải gửi hàng qua... cửa sổ nhà dân Ảnh: NGUYỄN PHÚC

Dầm mưa, “cõng” 3 tấn gạo lên cứu đói bà con vùng cao

Đội SOS đèo Lò Xo

Một điểm đen TNGT trên đèo Lò Xo Ảnh: GIA HƯƠNG

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 17.10.2020, còn có: Bộ Công thương: Các hồ thủy điện đang an toàn trong lũ. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Công thương tổ chức chiều qua, liên quan việc kiểm tra an toàn hồ đập thủy điện, ông Tô Xuân Bảo, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương), cho hay qua kiểm tra tại địa phương cùng với đoàn kiểm tra liên ngành, đánh giá lại cho thấy các hồ thủy điện đang vận hành trong cả nước đều đảm bảo an toàn theo quy định.