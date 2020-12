Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 17.12. 2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 17.12.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 17.12. 2020 có bài: Tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 'made in Việt Nam'. 8 giờ sáng nay (17.12), đơn vị thử nghiệm lâm sàng của Học viện Quân y sẽ chính thức tiêm mũi vắc xin Covid-19 Nano Covax đầu tiên trên người. Sáng 17.12, những tình nguyện viên trẻ sẽ được tiêm mũi vắc xin Covid-19 Nano Covax đầu tiên tại Việt Nam Ảnh minh họa: Thúy Anh Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 17.12. 2020 có bài: Tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 'made in Việt Nam'. 8 giờ sáng nay (17.12), đơn vị thử nghiệm lâm sàng của Học viện Quân y sẽ chính thức tiêm mũi vắc xin Covid-19 Nano Covax đầu tiên trên người.

Vì sao ông Diệp Dũng bị bắt tạm giam?

Ông Diệp Dũng (ảnh nhỏ) đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì sai phạm trong việc tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hôm qua 16.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Dũng, 52 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op về tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Thanh Niên 35 năm phát hành số đầu tiên: Thanh Niên thay đổi đời tôi: Huệ làm du lịch

Bùi Huệ lái xe đón du khách bằng xe “túc túc”... Ảnh: Ý THU

Thanh Niên 35 năm phát hành số đầu tiên: Lá thư của cô gái 'Đường lên đỉnh Olympia'

Kiều chia sẻ với phóng viên ngày 4.12.2020, em đã đi qua những ngày khó khăn Ảnh: NGỌC MAI

Nguyễn Bảo Thuận Kiều đưa cho tôi một phong bì và nhắn: “Chị ơi đây là những lời em gửi tới chị và Báo Thanh Niên, chị về nhà hãy đọc nhé”. Rồi Kiều chạy đi, trước đó kịp đưa thêm cho tôi bịch quýt em mua dọc đường từ Bình Dương lên TP.HCM.

Sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương: Ông Đinh La Thăng: Chỉ quan hệ thuần túy xã hội với Út 'trọc'?

Bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận “hậu thuẫn” cho Út “trọc” trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Ngày 16.12, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng (60 tuổi, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT từ tháng 8.2011 - 2.2016) và 19 bị cáo khác sai phạm khi thực hiện dự án mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương, bước vào ngày thứ 3.

'Liều thuốc' mạnh trị xây dựng trái phép

Các căn nhà xây dựng không phép trong khu đất của ông Lê Tấn Tài Ảnh: Công Nguyên

Ông Tất Thành Cang bị bắt vì tội gì?

Ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 16.12 ẢNH: THANH TUYỀN

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 17.12.2020, còn có: Mẫu Sơn rét 1,3 độ C, Bắc bộ đón thêm không khí lạnh tăng cường. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 16.12 rét đậm, rét hại tiếp tục bao trùm khắp các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.