Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 1.7.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 1.7.2020 có bài Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên 'mất tích' : 'Team khởi nghiệp 360' vươn vòi ra các tỉnh. Theo đó, hiện có hàng trăm SV đang dính vào 'Team khởi nghiệp 360' mà không dám dứt ra vì sợ bị trả thù; không dám đối diện sự thật với bố mẹ, bạn bè...

Hàng trăm ngàn con châu chấu ồ ạt đổ về trú ngụ tại bãi đất trống nằm dọc góc ngã tư đường Đặng Văn Bình - Ngô Thời Nhậm (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Ủy ban MTTQVN TP.HCM bổ sung báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Trong khi đó, kỹ sư Đồng Văn Khiêm, thành viên Hội đồng tư vấn phản biện của Ủy ban MTTQVN TP.HCM, thắc mắc vì sao trong báo cáo dài 18 trang về công tác 6 tháng đầu năm không đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Ảnh: Công an cung cấp

Từ tin nhắn qua MXH, lực lượng CSCĐ can thiệp, ngăn chặn một vụ hỗn chiến ở Buôn Ma Thuột

Nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh Diệp Văn Thạnh (trái), nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh Trần Trường Sơn bị bắt tạm giam

Ngày 30.6, Viện KSND tỉnh Trà Vinh cho biết đã tiếp nhận kết luận điều tra của Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị truy tố bị can Diệp Văn Thạnh (52 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (44 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), 6 bị can nguyên là cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh và 7 “cò đất” cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, với số tiền lên đến 70,4 tỉ đồng.